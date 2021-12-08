إيلون ماسك: نأمل فى زرع رقاقات فى أدمغة البشر العام المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مقابلة تم بثها مباشرة فى قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين، أمس الإثنين، وعندما سئل ماسك عن خطط شركة "نيورالينك" خلال 2022، أجاب: "تعمل الشركة بشكل جيد مع القرود، ونحن فى الواقع نجرى الكثير من الاختبارات، ونحن نؤكد فقط أنها آمنة وموثوقة للغاية، ويمكن إزالة الرقاقة من الدماغ بأمان".

وتابع: "نحن نأمل أن نطبق هذا لدى أوائل البشر لدينا خلال العام المقبل، والذين سيكونون من الأشخاص الذين يعانون من إصابات شديدة فى النخاع الشوكى، مثل الشلل الرباعى، ونحن بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

وأردف مؤكدا أن "معايير زرع الرقاقة لدى شركته "نيورالينك" أعلى بكثير من متطلبات إدارة الغذاء والدواء".

وتعمل شركة "نيورالينك" التى أسسها إيلون ماسك فى عام 2016 على تطوير شريحة يتم زرعها فى أدمغة البشر، بغرض تسجيل وتحفيز نشاط الدماغ فى وقت واحد، والهدف منها هو أن يكون لها تطبيقات طبية مثل علاج إصابات الحبل الشوكى الخطيرة والاضطرابات العصبية.

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، أعاد إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، تأكيد ما أعلن عنه خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين فى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فكتب لمتابعيه: "سيتسارع التقدم عندما يكون لدينا أجهزة فى البشر (يصعب إجراء محادثات دقيقة مع القرود) العام المقبل".