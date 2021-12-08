ناسا: خطورة محتملة فى اقتراب كويكب ضخم من الأرض السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - ويسمى الكويكب "4660 نيريوس"، وهو على شكل بيضة ويصل طوله إلى 1082 قدمًا "330 مترًا" أى أنه أكبر من برج إيفل.

ووفقًا لـ "ناسا"، تبلغ سرعة اقتحام هذا الكويكب مدار الأرض 14 ألفًا و700 ميل فى الساعة أى ما يعادل 23 ألفًا و700 كم / ساعة، كما سيكون أقرب مما كان عليه منذ 20 عامًا.

وستكون المسافة بين "نيريوس" والأرض خلال اقترابه 2.4 مليون ميل "3.86 مليون كيلومتر"، بما يقارب عشرة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، وهى مسافة يتخيلها البعض كبيرة جدًا ولكنها فى الواقع على مرمى حجر.

وتتوقع "ناسا" أن "نيريوس" سوف يقترب من الأرض فى كل من 2 مارس 2031 ونوفمبر 2050، كما أنه سيزور الأرض بشكل مثير فى 14 فبراير2060، مقتربا منها بنحو 0.74 مليون ميل، مما سيؤدى إلى وضع صخرة الفضاء الغنية بالمعادن على مسافة ثلاثة أقمار مغرية من كوكبنا.