جهاز جديد لـ طرد البعوض باستخدام تدفق الهواء.. اعرف تفاصيله

جدة - نرمين السيد - وصمم الجهاز لـ المنازل والمطاعم ذات المقاعد الخارجية، حيث يمكنه التشبث بالجانب السفلى للطاولات من خلال دعامة لاصقة تحفظه بعيدًا عن الأنظار عند تناول الطعام، كما أنه يصدر صوتًا تلقائيًا عند التصاقه بالسطح.

يعمل الجهاز على لتسريع تطاير طارد البعوض، من خلال مروحة منخفضة الطاقة موجودة فى الوسط، حيث تحتوى عمليات طاقة الجهاز، حزمة تعمل بـ البطارية وهو ما يجعل هناك إمكانية لنقل اجهاز وتشغيله لاسلكيًا

يعتبر الجهاز خيارًا مناسبًا لمراكز المدينة المزدحمة مثل المطاعم والمقاهى، حيث يمكن للنادل إلصاقه وإزالته ببساطة من الجانب السفلى للطاولة حسب حاجة العملاء، وسيبدأ تلقائيا بالعمل فور تثبيته.