أحمد يونس مع بداية «صباحك ومطرحك»: أحلى بداية لليوم

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد يونس عبر "تويتر" حتى يشجع متابعيه بالانضمام لحلقة اليوم من "صباحك ومطرحك": "أحلى بداية اليوم فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "اسعد صباحك مع يونس"، وغردوا عبر حساباتهم الشخصية على تويتر، وقالوا: "أفضل وقت"، "ابدأ يومك مع يونس"، "استمتع بصباحك مع يونس".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.