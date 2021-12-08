«صباحك ومطرحك»- من هى السيدة الغامضة فى كارتون توم وجيرى؟

جدة - نرمين السيد - وأوضح يونس فى حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك"، تعلق الكثير من الأجيال على مختلف أعمارهم بكارتون "توم وجيرى"، والذى كانت تظهر فيه سيدة غامضة بأرجلها فقط دون وجهها إلا فى لقطات خاطفة من الكارتون.

وكشف للأفراد الذين لم يعرفونها حتى الآن عن تلك الشخصية التى كانت تظهر فى صورة سيدة سمراء وسمينة عندما يزعجها توم بمشاغباته داخل المنزل مع جيرى.

وتعد تلك السيدة هى هاتى ماكدانيال، وهى ممثلة مسرحية ومغنية وكاتبة أغانى محترفة وممثلة كوميدية أمريكية، واشتهرت بدور مامى فى فيلم "ذهب مع الريح" عام 1939، الذى فازت عنه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، وهى أول جائزة أكاديمية يفوز بها فنان أمريكى من أصل أفريقى.

وكانت ماكدانيال أيضا مؤدية إذاعية ونجمة تلفزيونية، وكانت أول امرأة سوداء تغنى على الراديو فى الولايات المتحدة، وطلبت من صناع سلسلة الرسوم المتحركة لـ "توم وجيرى"، ظهورها فى شخصية المرأة السمراء التى تتبنى القط "توم" بأرجلها فقط وذلك حتى تثير فضول الأطفال.

يذكر أن ماكدانيال ظهرت فى أكثر من 300 فيلم رغم أن اسمها لم يسجل إلا على نحو 80 فيلما منها أو ما يقرب منه.