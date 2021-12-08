جوجل تطرح ميزة جديدة لمستخدمى هواتف «Google Pixel»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت جوجل أن تلك الميزة هى "Quick Tap to Snap" والتى تساعد المستخدمين فى فتح تطبيق سناب شات بسهولة.

وتسمح الميزة من الفتح المباشر لتطبيق سناب شات من شاشة القفل من خلال النقر مرتين على الجزء الخلفى من الهاتف.

وكانت جوجل كشفت عن الميزة مسبقا، ولكن جرى توفيرها على عدد من هواتفها بداء من Pixel 4A 5G إلى الهواتف الأحدث وآخرها Pixel 6 Pro، وفقا لموقع "The Verge".

وتسعى الشركة لطرح عدد كبير من الميزت الجديدة لهواتفها فى الفترة المقبلة، حيث وعدت المستخدمين بتوفير ميزة Pixel Face على هواتف بيكسل خلال هذا الشهر، وهى ميزة أيضا من تطبيق سناب شات.

وتعمل جوجل على ميزة "conversatiomode"، على وضع المحادثة لمكبر الصوت والذى قامت الشركة بتصميمه لضبط ضوضاء الخلفية المشتتة للانتباه عندما تحاول الاستماع إلى شخص ما، كما تعمل على تطوير تطبيق Recorder الذى يسمح لك بنسخ الكلام تلقائيا بمختلف اللغات.