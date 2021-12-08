«صباحك ومطرحك»- سلوكيات خاطئة للطفل وطريقة التعامل معها

جدة - نرمين السيد - واستعرض يونس فى "صباحك ومطرحك"، سلوكيات خاطئة للأطفال وطريقة التعامل معها واتخاذ الإجراءات الصحيحة معهم.

وأشار يونس إلى أن هناك الكثير من الأطفال يقومون بعدد من التصرفات الخاطئة التى منها:

-سرقة مقتنيات الأصدقاء

يعتبر من السلوكيات المرفوضة التى يقوم بها الأصدقاء فى المدارس أو النادى أو غيره، ويجب التعامل معهم بهدوء دون ضرب أو تهديد والتشديد على استرجاع الأشياء المسروقة وإيضاح مصطلح الملكية أن لكل فرد يملك أشياء لا يصح أخذها.

-مضايقة الغير:

يقوم بعض الأطفال بمضايقة غيرهم دون سبب، يجب على الأهل وقتها معرفة السبب وراء ذلك السلوك المكروه، وتوضيح أن ذلك يجعل من حوله يمفرون منه.

-السخرية والتنمر:

يلجأ الكثير من الأطفال إلى أسلوب السخرية والتنمر من الأطفال المختلفين عنهم صحيا وبدنيا، وعلى الأهل الجلوس معهم والتحدث هو أن جميعهم واحد مع ضرورة تقبل الآخر مهما كان الاختلاف، وتعليمهم أن هناك العديد من الاختلافات بينهم مثل الدين وغيره ولكن جميعهم إخوة، وذلك لأن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة المرسخة فى أذهان الأطفال من قبل الأهل.