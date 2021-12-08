باحثون صينيون يطورون غشاءً جديدا لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر

جدة - نرمين السيد - ويوجد أكثر من 4 مليارات طن من اليورانيوم فى مياه البحر، أى ما يعادل حوالى ألف ضعف لما هو موجود لرواسب اليورانيوم على اليابسة، لكن العمليات الحالية لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر ليست مجدية اقتصاديا ولا تتسم بالكفاءة الكافية للتنافس مع تعدين خام اليورانيوم.

ووفقا لوكالة شينخوا الصينية، اليوم الأربعاء، فإن فريق البحث من المعهد التقنى للفيزياء والكيمياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، طور نوعا من الغشاء المسامى الهرمى محاكيا للوظائف البيولوجية للهيكل الكسورى فى الأحياء، وتعتبر الهياكل الكسورية، مثل الأنابيب المتفرعة للأوعية الحيوانية والنباتية، واسعة الانتشار فى الطبيعة ويمكن لمثل هذه الهياكل تحقيق نقل ملائم للكتلة والسوائل بأقل استهلاك للطاقة.

ويسمح هذا الغشاء محاكى للوظائف البيولوجية بالانتشار السريع والامتصاص الكافى لأيونات اليورانيل من خلال هيكل مسامى هرمى، مقارنة مع الغشاء المسامى العام. وأظهرت الاختبارات أن هذا النوع الجديد من الأغشية يمكن أن يزيد من قدرة الامتصاص حتى 20 مرة.