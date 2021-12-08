جدة - نرمين السيد - مع اقتراب يوم "الكريسماس" تحرص الكثير من الفتيات على شراء الفساتين والجواكت لأجل الخروج للاحتفال، بينما آخرون يبحثون عن البيجامات التى بها رسومات وألوان الكريسماس بسبب برد الشتاء وعدم الرغبة فى الخروج بتلك الأوقات.





ويساعد ارتداء بيجامات الكريسماس، فى منح المزيد من الأناقة والراحة والتأهل لتلك الاحتفالية فى المنزل. وتستعين بعض الفتيات فى تلك المناسبة بالبيجامات ذات ألوان الأحمر والأخضر، أو التى عليها رسومات الكريسماس مثل بابا نويل وشجرة الكريسماس وكرات الثلج وغيرها من الأشكال. وتلجأ بعض ربات البيوت إلى شراء بيجامات موحدة لكل أفراد المنزل لأجل الاحتفال بالكريسماس بنفس الإطلالة ولمحبى ارتداء الملابس المنفصلة يمكن اختيار بلوفر منقوش من الصوف وتنسيقه مع بنطلون أيضاً من نفس الخامة وآخر منقوش، أو اختيار البيجامات الكاروه ذات الخامات القطنية الناعمة. ومن الممكن تنسيق ملابس هادئة تناسب تلك الأجواء عن طريق اختيار بنطلون كاروه مع بلوفر أحمر اللون أو أخضر، يمنح مرتديته إطلالة أنيقة دافئة، ولعشاق التجديد والتميز يمكن اختيار الجمبسوت المطبوع برسوم شجرة الكريسماس أو الزينة، والتى تساعد فى الظهور بصورة مبهجة أنيقة فى ذلك اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمحبى الجلوس فى المنزل.. بيجامات للاحتفال بالكريسماس (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.