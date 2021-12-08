نصائح لحماية منزلك من الأتربة فى العاصفة الترابية

جدة - نرمين السيد - وبسبب تلك العاصفة الترابية، قامت ربات البيوت بغلق جميع منافذ المنزل للحفاظ على نظافته وعدم اختراق التراب بداخله وحماية أفراد المنزل وخصوصا مرضى الجهاز التنفسى.

وتبدأ الأمهات إلى استخدام كافة الحيل لعدم اختراق التراب الأبواب والمنافذ، لذا قدم موقع "oransl" عدد من النصائح وهى:

-فحص النوافذ جيدا وإطلاح التالف منها، حتى لا تدخل ذرات الغبار إلى المنزل.

-إغلاق النوافذ والأبواب جيدا، حتى لا تتمكن العاصفة من الدخول لمنزلك.

-وضع قماشة مبللة أسفل أبواب النوافذ والأبواب لمنع تسرب الأتربة للداخل.

-تغطية أثاث المنزل بقطعة كبيرة من القماش لأجل الحماية من الأتربة، وحتى لا يصعب تنظيفه بعد العاصفة.

-تغطية فتحات أجهزة التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

-يفضل عدم نشر الغسيل فى الخارج واستخدام منشر داخلى حتى لا تتعلق الأتربة بالملابس وتصيب مرتديتها بأمراض الجهاز التنفسى.

-استخدم المكنسة الكهربائية لإزالة الأتربة من السجاد، وعند الانتهاء من العاصفة يمكنك تنظيفها باستخدام كوب من الخل، مع معلقة كبيرة من البيكينج صودا.

-وفى حالة حدوث أمطار يجب وضع مظلة من القماش في البلكونة لمنع دخول مياه الأمطار داخل المنزل.