«ميتا»: نعتزم إعادة فتح مكاتب العمل بالكامل فى الولايات المتحدة 31 يناير

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تسمح فى الوقت نفسه للموظفين بتأخير عودتهم إلى العمل فى المكاتب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر.

وأضافت الشركة أن "برنامج تأجيل المكتب" مصمم لمنح موظفيها المرونة عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى العمل.

وكانت شركة "ميتا" قد أعلنت فى شهر أغسطس الماضى عن أنها سوف تؤجل خطتها لإعادة الموظفين الأمريكيين إلى مكاتبهم حتى يناير 2022 بسبب المخاوف المستمرة من انتشار فيروس "كورونا".