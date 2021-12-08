جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تسمح فى الوقت نفسه للموظفين بتأخير عودتهم إلى العمل فى المكاتب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر.
وأضافت الشركة أن "برنامج تأجيل المكتب" مصمم لمنح موظفيها المرونة عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى العمل.
وكانت شركة "ميتا" قد أعلنت فى شهر أغسطس الماضى عن أنها سوف تؤجل خطتها لإعادة الموظفين الأمريكيين إلى مكاتبهم حتى يناير 2022 بسبب المخاوف المستمرة من انتشار فيروس "كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ميتا»: نعتزم إعادة فتح مكاتب العمل بالكامل فى الولايات المتحدة 31 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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