بتصميم مميز.. كاميرا هاتف أوبو الجديد

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة عن طرحها لهاتف بكاميرا غريبة حيث تكون قابلة للسحب والبروز إلى الخارج، وفقا لموقع "theverge".

وتساعد تلك التقنية الموجودة فى كاميرا أوبو على حمايته، حيث تكون قابلة للسحب عند مقاومة الماء، كما أنها ستسحب الكاميرا تلقائيا فى حالة سقوط الهاتف.

وتبرز كاميرا هاتف أوبو من القاعدة، على عكس الكاميرات الأمامية المنبثقة التى تبرز عموديا من الهاتف، وتظهر العلامات الموجودة على وحدة الكاميرا أن المستشعر يبلغ 1 / 1.56 بوصة، وأن العدسة مكافئة لـ 50 ميللميتر بفتحة f / 2.4، مما يعنى أنه يجب أن تكون أطول بمقدار 2x تقريبًا من عدسة الهاتف الرئيسية.

وتقوم الكشف بالكشف عن ميعاد طرح هاتفها الجديد فى يوم 14 ديسمبر الجارى أثناء فعاليات "INNO WORLD 2021".