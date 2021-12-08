7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية لمواجهة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحة، 7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية: -يجب على مرضى الحساسية الصدرية البقاء فى المنزل وعدم الخروج منه إلى للضرورة. -وعند الخروج يجب ارتداء الكمامة فى وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية. -استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية. -يفضل الجلوس فى أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق. -وضع أدوية الحساسية فى الحقيبة عند الخروج وتناولها فى مواعيدها المحددة من قبل الطبيب. -شرب كميات كبيرة من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين. -التأكد من غلق نوافذ المنزل لمنع دخول الأتربة والغبار فى الغرف.

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