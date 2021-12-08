جدة - نرمين السيد - وذكرت "ميتا" - فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الأربعاء عن الوضع الاحترافى الجديد للملفات الشخصية لمنشئى المحتوى.
وأضافت فى المنشور : "نريد من المبدعين الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة على فيسبوك وهذا يعنى منحهم طرقًا لكسب المال واكتساب رؤى تساعدهم على فهم أنواع المنشورات التى تلقى صدى لدى المعجبين والمجتمعات".
وتابعت "الشركة "حتى الآن ، كانت هذه الأدوات متاحة فقط على الصفحات، نحن نعلم أن العديد من منشئى المحتوى - خاصة أولئك الذين بدأوا للتو - موجودون فى الملفات الشخصية ، لذلك بدءًا من اليوم نعلن عن طرح وضع احترافى جديد للملفات الشخصية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميتا: طرح ميزات جديدة على فيسبوك تسمح للمبدعين بالتعبير عن أنفسهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.