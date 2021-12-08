ميتا: طرح ميزات جديدة على فيسبوك تسمح للمبدعين بالتعبير عن أنفسهم

جدة - نرمين السيد - وذكرت "ميتا" - فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الأربعاء عن الوضع الاحترافى الجديد للملفات الشخصية لمنشئى المحتوى.

وأضافت فى المنشور : "نريد من المبدعين الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة على فيسبوك وهذا يعنى منحهم طرقًا لكسب المال واكتساب رؤى تساعدهم على فهم أنواع المنشورات التى تلقى صدى لدى المعجبين والمجتمعات".

وتابعت "الشركة "حتى الآن ، كانت هذه الأدوات متاحة فقط على الصفحات، نحن نعلم أن العديد من منشئى المحتوى - خاصة أولئك الذين بدأوا للتو - موجودون فى الملفات الشخصية ، لذلك بدءًا من اليوم نعلن عن طرح وضع احترافى جديد للملفات الشخصية".