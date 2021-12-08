سريعة التحضير.. 6 أكلات ومشروبات تعزز مناعة جسمك ضد البرد

جدة - نرمين السيد - ويبحث الجميع عن أطعمة ومشروبات سهلة التحضير وتحتوى على عناصر غذائية هامة تساعد على الشعور بالدفء وغير مكلفة ماديا، وفيما يلى نستعرض بعض هذه الوصفات غير سريعة التحضير.

البطاطا المشوية

تنظف البطاطا جيدا، ووضعها فى وعاء من الماء الدافئ وتركها لمدة نصف ساعة، ثم إفراغ الماء وغسلها مرة أخرى، لتنظيفها جيدا، مع ضبط درجة حرارة الفرن على 200 درجة، ووضعها فى الفرن لمدة 10 دقائق، ثم توضع على الشواية لمدة ساعة إلا ربع مع تقليبها وعند تحول لون قشرتها للون البنى، تقطع لحلقات وتقدم لأفراد الأسرة.

شوربة العدس

تحضير نصف كيلو من العدس الأصفر مع 2 كوب ماء وبصلة كبيرة مع جزة كبيرة مقشرة ومقطعة مع تحضير ثمرة بطاطس كبيرة مقطعة ومقشرة أيضا مع 2 فص ثوم، وملعقتان من السمنة أو الزبدة مع ملعقة صغيرة من الكمون، وملعقة صغيرة من الشطة والملح وملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومكعب مرقة دجاج، ثم غسل العدس وتصفيته من الماء ووضعه داخل وعاء ماء على النار، ثم تقشير وتقطيع البصل وإضافته مع البطاطس والثوم والجزر وترك الوعاء حتى ينضج ثم ترك يبرد قليلا ووضعه فى خلاط كهربائى، حتى يتحول لسائل، مع وضع الخليط مرة أخرى فى وعاء مع إضافة السمنة على الوعاء مع التقليب وإضافة الكمون والملح والكزبرة وكذلك مرقة الدجاج وترك الوعاء على النار حتى يصل لمرحلة الغليان.

شوربة البروكلى بالكريمة

تحضير 6 قطع من البروكلى، مع ثمرة بصلة، وفصين ثوم، مع تحضير نصف كوب حليب خالى الدسم، مع 2 كوب من الشوربة منزوعة الدسم، ونصف كوب كريمة خفق، وتحضير مكعب من الزبد، مع ملح وفلفل، وعودين من الكرفس، ثم تشويح البصلة مع الثوم والكرفس مع مكعب من الزبد مع إضافة البروكلى والتقليب جيدا ثم إضافة الشوربة مع الملح والفلفل، وتغطية الوعاء لمدة 10 دقائق حتى ينضج، مع إضافة نصف كوب من اللبن ثم خفق الخليط فى خلاط كهربائى، ثم يوضع مرة أخرى على النار، مع إضافة كريمة الخفق، وتقدم ساخنة مع تزيينها بورقات البقدونس والكرفس، وفقا لما ذكره موقع " هيلثى وامان ".

مشروب القرفة

ينصح بتحضير مشروب القرفة، فى الأيام الباردة، للشعور بالدفء، حيث يساعد على تدفئة الأطراف وبرودة الأذن وكذلك الوجه والأنف أيضا.

مشروب الزنجبيل

يفضل تحضير مشروب الزنجبيل، خلال هذه الأيام حيث يساعد على الشعور بالدفء ويمنع الإصابة بالأنفلونزا من خلال تقوية جهاز المناعة.

مشروب الزنجبيل بالقرفة

يفضل تحضير مشروب مزيج الزنجبيل بالقرفة حيث يساعد على الشعور بالدفء ويطهر الجهاز التنفسى ويطرد البلغم.

مشروب الليمون بالنعناع

يفضل تحضير مشروب الليمون مع النعناع الأخضر الدافىء حيث يساعد على تقوية جهاز المناعة، كما يطهر جهاز التنفس ويساعد على الشعور بالدفء.