خلل تقنى يصيب تطبيق فيسبوك

جدة - نرمين السيد - يعانى مستخدمو "فيسبوك"، من خلل تقنى يؤثر على ملايين المستخدمين خلال استخدام موقع التواصل الاجتماعى الأضخم فى العالم.



جدة - نرمين السيد - يعانى مستخدمو "فيسبوك"، من خلل تقنى يؤثر على ملايين المستخدمين خلال استخدام موقع التواصل الاجتماعى الأضخم فى العالم. وأشار مستخدموا "فيسبوك"، إلى أنهم يعانون خلال عملية تحميل الفيديوهات بسبب خطأ تقنى يتسبب فى تجزئتها بعد تحميلها على المنصة.

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