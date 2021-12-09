ميتا تعلن عن تقنية ذكاء اصطناعى لمجابهة المحتوى الضار

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "ميتا" فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الأربعاء، أن المحتوى الضار يواصل التطور بسرعة - سواء كانت مدفوعة بالأحداث الجارية أو الأشخاص الذين يبحثون عن طرق جديدة للتهرب من أنظمة المنصة - لذا من الضروى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى.

وتابعت المنصة: عادةً ما يستغرق الأمر عدة أشهر لجمع وتصنيف الآلاف، إن لم يكن الملايين، من الأمثلة اللازمة لتدريب كل نظام ذكاء اصطناعى فردى على اكتشاف نوع جديد من المحتوى.. ولمعالجة هذا الأمر، أنشأنا مؤخرًا تقنية Few-Shot Learner (FSL)، وهى تقنية ذكاء اصطناعى يمكنها التكيف لاتخاذ إجراءات بشأن أنواع جديدة أو متطورة من المحتوى الضار فى غضون أسابيع بدلاً من شهور.

يستخدم هذا النظام الجديد للذكاء الاصطناعى طريقة تسمى(FSL) "التعلم بلقطات قليلة"، حيث تبدأ النماذج بفهم عام للعديد من الموضوعات المختلفة ثم تستخدم عددًا أقل بكثير - أو أحيانًا صفر - أمثلة معنونة لتعلم مهام جديدة، ويمكن استخدام FSL بأكثر من 100 لغة ويتعلم من أنواع مختلفة من البيانات، مثل الصور والنصوص، ستساعد هذه التقنية الجديدة فى تعزيز أساليب ميتا الحالية لمعالجة المحتوى الضار.