كويكب بحجم برج إيفل يطير قريبا من الأرض.. والبحوث الفلكية يكشف تأثيره (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال المعهد، عبر منشور له بفيس بوك، إن كويكب نيريوس يساوى 5 مليارات دولار من المعادن النفيسة، ويبلغ عرض نيريوس حوالى 330 مترًا، غالبًا ما يُقارن حجمه ببرج إيفل.

موقف الأرض من الكويكب الطائر



وتابع، أنه قد أثار كويكب يبلغ ارتفاعه 330 مترًا ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعى هذا الأسبوع، وسيمر بالقرب من الأرض يوم السبت 11 ديسمبر 2021، سيحدث أقرب اقتراب فى الساعة 13:51 بالتوقيت العالمى، ولن يضرب الأرض، عند مروره بأقرب نقطة له، سيمر نيريوس على بعد حوالى 3.9 مليون كيلومتر ولكنه لا يزال على بعد حوالى 10 أضعاف بعد القمر عن الأرض أى أن الأرض ستكون آمنة تماما عند مروره.

وأشار إلى أنه قد تسبب مرور هذا الكويكب عدة مرات بالأرض فى تصنيف 4660 نيريوس على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطيراً، وذلك لأن مداره يقترب من مدار الأرض عدة مرات كل قرن، ولأنه يمر بها ببطئ.



قيمة صخور الكويكب الطائر

وقد ألقى رواد الفضاء نظرة على نيريوس وتقدر قيمة صخوره التى تحتوى على المعادن الثمينة بنحو 5 مليارات دولار.

ويكمل نيريوس مداره حول الشمس كل 661 يومًا (1.81 سنة أرضية)، وسيكون على بعد 10 أضعاف بعد القمر من الأرض يوم السبت وهى المسافة الأقرب له من الأرض حتى عام 2060، حيث سيقترب نيريوس من الأرض ويكون على بعد 3 أضعاف بعد القمر عن الأرض فقط.