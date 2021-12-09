صديقة إيلون ماسك تفضحه بعد انفصالهما: يفضل الألعاب على علاقتنا

جدة - نرمين السيد - أصدرت الموسيقية الكندية ​جرايمس، صديقة رجل الأعمال والملياردير ​إيلون ماسك​ أغنية بعنوان ​Player of Games​، بعد انفصالهما، ولاحظ الجمهور أن حبيبة ماسك تغنى ما معناه أنه يحب دائما الألعاب أكثر من إقامة علاقة معها.





إيلون ماسك، هو رجل أعمال كندى، ويعد أغنى رجل فى العالم، بثروة تقارب 300 مليار دولار، وهو مالك شركة تسلا للسيارات الكهربائية، ومؤسس شركة سبيس إكس عام 2001 لغزو الفضاء، وأطلق مصطلح "واحات المريخ" وهو مشروع يهدف إلى بناء صوب زراعية تجريبية لزراعة المحاصيل على سطح المريخ. وأطلق ماسك حجر الأساس لشركه سولار سيتى، والتى أصبحت ثانى أكبر شركة لأنظمة الطاقة الشمسية فى الولايات المتحدة، وفى 2013 كشف النقاب عن مفهوم الهايبرلوب وهو نظام نقل عالى السرعة يتضمن أنابيب ضغط منخفض يتم تركيب عليها كبسولات بها وسادات للركوب عليها تعمل بمحرك حثى خطى وضاغط هواء، ويعمل ماسك الآن على تنفيذ نظام نقل ابتدائى يربط لوس أنجلوس بخليج سان فرانسيسكو.

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