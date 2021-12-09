«صباحك ومطرحك» شخصيات الأفراح أبرزها العواجيز والتماثيل

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد يونس فى حلقة "صباحك ومطرحك" إن الأفراح المصرية بها عدد من الشخصيات المختلفة التى تلفت الأنظار لها.

ومن بين شخصيات الأفراح:

-عواجيز الفرح: ليس لها أى علاقة بالسن، ولكن هم أشخاص يجتمعون لأجل التركيز فى كل التفاصيل الموجودة فى الفرح سواء رد فعل العروسة والعريس وأهلهم، وفستان العروسة وشعرها ومكياجها، وهم أشخاص قادرون على تحليل الشخصيات ومنح تفسير لمختلف المواقف.

-الشخص المهتم بالأكل: وهى شخصية لا يهمها أى شىء بالفرح سوى البوفيه والأكل وموعد فتح البوفيه ويتصدر الطابور فى حالة "الأوبن بوفيه".

-تماثيل الفرح: أول أشخاص التى تأتى الفرح وتحضر مبكرا وتمشى متأخرة، ولا تفعل سوى الجلوس والتحدث مع بعضهم، فهم دائما من الكبار ولا يذهبون للبوفيه بل يأتى الأكل لهم.

-صديقة العروسة (الأنتيم): الصديقة المهتمة بفستان العروسة ومكياجها وشعرها، ولا ترقص سوى معها.

-الشخصيات التى تبحث عن نصفها الثانى: هم أشخاص يحضرون الفرح بهدف البحث عن العريس أو العروسة، ويكونون متربصين لكل الأشخاص الموجودة لأجل الفوز فى النهاية بـ الشريك/ة.

-الراقصة (اللولبية): تكون بنت أو ولد ويختلف أغراضها سواء البحث عن عريس أو الحصول على اهتمام والتسقيف من الحاضرين.