«عربيتك» وتعليمات لقيادة آمنة وسط العواصف الترابية

جدة - نرمين السيد - وأشار معتز عاطف فى "عربيتك" إلى الخطورة التى يتعرض لها سائقو السيارات عند وجود العواصف الترابية والرياح المحملة بالرمال والأتربة.
وطالب سائقى السيارات بضرورة اتخاذ الحذر عند القيادة وسط الهواء الشديد والأتربة، ونصح بالإمساك الجيد بالدريكسيون، وتقليل سرعة السيارة، وبالنسبة لسيارات النقل لا يفضل تحميل بضاعات لمسافات طويلة؛ حتى لا تتعرض السيارة للانقلاب، ويجب ترك مسافات كافية بين السيارات، وعدم تخطى السيارات وخصوصا فى حالة انخفاض مستوى الرؤية.
وللقيادة السيارة وسط تلك الأجواء يجب التأكد من سلامة بعض الأشياء فى سيارتك منها هواء كاوتش السيارة يجب أن يكون مضبوطا والمساعدين أيضا، وفى حالة حدوث الشبورة أو الأتربة لا ينصح بتشغيل "الفلاشر" حتى لا يشتت القادمين من الخلف ويفضل استخدام "نور الشبورة".
وبعد الانتهاء من العواصف الترابية يمكن غسل الموتور وتغطية الأجزاء الكهربائية به، وتنظيف السيارة من الداخل لوجود الأتربة بها حتى لا تضر بصحة السائق.
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