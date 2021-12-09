إبراهيم كريم: «البايوجيومترى» أنقذ سكان همبرج من الموجات الكهرومغناطيسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف كريم فى حوار مع فيديو وكالة أنباء الشرق الأوسط: "كما أدت تلك الموجات لخلل بيئى أثر على إنتاجية ألبان الأبقار واختفت الحيوانات البرية فى الغابات وتعرض الاقتصاد السويسرى لهزة، أدت لثورة السكان فى (همبرج) وهددوا بأنه فى حالة عدم إزالة الكابلات سيقومون بتفجيرها بالديناميت، وبالفعل أجرت الحكومة السويسرية اتصالا بى وطالبونى بحل تلك المشكلة، وأن أعيد البيئة لطبيعتها دون إزالة الكابلات من خلال الاستفادة من علم هندسة التشكيل الحيوى".

وأشار إلى أن حل تلك المشكلة لم يكن أمرا يسيرا، حيث وجد الناس ثائرة ولكنه تحدث معهم وأبلغهم بأنه سيجد حلا بدون إزالة الكابلات وأبراج الكهرباء من خلال وضع أشكال هندسية فى أماكن معينة، وأشارت الصحف السويسرية حينها إلى أن الحكومة لجأت إلى ساحر مصرى لحل المشكلة، وتشككت فى إمكانية حل المشكلة وهاجم الإعلام الحكومة.

ولفت إلى أنه طلب مهلة لمدة أسبوع واحد لتركيب أشكال هندسية فى المنطقة وتغيرت الحالة بالكامل خلال أسبوع، وبالفعل انخفضت الظواهر المرضية بنسبة 60%، وعادت الطيور المهاجرة واستعادت الطبيعة رونقها، وتحدثت الصحف السويسرية وقتها عن (معجزة همبرج)، وعندما تم معالجة المؤثرات السلبية فى الكهرباء لاحظنا أن التأثيرات النفسية الإيجابية أكثر من العوارض المرضية، حيث انخفضت معدلات العنف وتحسن التعاون بين الناس وزاد التفاؤل ولاحظنا أن هناك تغيرا نفسيا كاملا حدث فى المنطقة.

وأوضح أنه يقوم حاليا بتنفيذ بعض المشروعات المحدودة بالاعتماد على علم "البايوجيومترى" مثل إنشاء فيلل أو مبان على نطاق صغير، ولم يتم الوصول لتطبيق مشروع الطاقة على مدينة بأكملها.

وعن مشروعه لإنتاج أول زجاجة مياه مصممة وفقا لأسس هندسة التشكيل الحيوى وكذلك إنتاج أثاث صحى مبنى على أسس علم الهندسة الحيوية، قال الدكتور إبراهيم كريم إن هندسة التشكيل الحيوى تجعل تشكيل الأثاث أو كرسى الجلوس أو زجاجة المياه يجلب طاقة حيوية يجرها داخل منظومة التشكيل، فزجاجة المياه تم تصميمها بشكل هندسى محدد وعندما نضع فيها المياه فإنها تكتسب طاقة حيوية فيكون لها خصائص شفائية وقريبا ستكون الزجاجة متاحة للجمهور قريبا.

وأوضح أن الهدف من التصميم هو تشكيل الطاقة الحيوية لتحريك الطاقة بشكل محدد مما يكون لها تأثير صحى مفيد للإنسان، أى أن التصميم يحرك الطاقة بأشكال معينة بها جزء من الدوران فتمتص طاقة حيوية فى المنظومة.

وأضاف: "نجرى أبحاثا طبية لها تأثير صحى إيجابى.. فعلى سبيل المثال أجرينا دراسات حول تأثير الشكل على صحة الإنسان وأجرينا تجارب تتعلق بتأثير الشكل الهندسى فى استعادة المخ للتوازن الكيميائى، فالتشكيلات الهندسية يمكنها على سبيل المثال إعادة التوازن الكيميائى داخل المخ واستفدنا من ذلك فى تنفيذ مشاريع للأطفال الذين يعانون من مشاكل ذهنية مثل التوحد وفرط الحركة وعدم الانتباه.. وصممنا بالفعل مشروعا للدولة طلبته مؤسسة الرئاسة من جمعية (قدرات) التى طلبت منى تنفيذ المشروع وانتهينا من المشروع بالكامل منذ عامين، بحيث يعمل شكل الفصول نفسها على ضبط طاقة مخ الطفل، ونأمل أن يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، وأوصينا بأن تُحضر جمعية (قدرات) مجموعة من الأطفال الذين يعانون مشكلات مختلفة تحت إشراف أطباء مختصين ليقوموا بإجراء أبحاث حول فائدة تلك الأشكال الهندسية".

وحول علم (البايوجيومترى) قال الدكتور إبراهيم كريم إنه يدخل التوازن فى أى مجال حيوى، ويشمل الإنسان والحيوان والنبات لأنه يعتنى بعلاقة الكائنات الحية بالبيئة المحيطة وتأثير المتغيرات الحديثة فى عالم التكنولوجيا عليها.. حيث يدرس ويعالج اهتزازات الطاقة الصادرة عن الأشكال والأصوات والألوان لصالح جميع الكائنات الحية، ويعمل على خلق التوازن والتناغم بين جميع مجالات الطاقة.

وأضاف إن الناس تعتمد فى تعاملاتها على لغة التحدث فى حين لا يمكنهم التحدث بلغة الطبيعة، لأنهم لا يستطيعون قراءتها أو فهمها، ومن هنا يأتى دور علم هندسة التشكيل الحيوى، مشيرا إلى أن القلم الإلهى عندما يشكل فى الطبيعة يشكل طاقة حيوية بكل مستوياتها فيحدث تناغم تام وتنتج طاقة نمو.

وأشار إلى أن الحيوانات استدلت منذ بداية وجود الإنسان على الأرض على أماكن توجد فيها طاقات وأنهار جوفية تحت الأرض وأنهار تسير فى الصخر تتقاطع وتشكل دوامات وتخرج المياه على وجه الأرض لتكون بحيرة صغيرة أو ينبوع فتشكل مكانا فيه طاقة شفائية، ثم توجه الإنسان لتلك الأماكن بعد مراقبته للحيوانات.