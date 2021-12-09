بعد أسابيع من إتمام 31 عاما.. نفوق أكبر زرافة سنا فى العالم

جدة - نرمين السيد - وبلغت الزرافة التى تحمل اسم "موتانجى" الـ 31 من عمرها خلال الأسابيع الماضية.
وأنجبت "موتانجى" خلال حياتها في الحديقة 14 ، وامتد نسلها إلى 61 زرافة، حسب ما نشر موقع "debate".
وأشارت حديقة الحيوان "تارونجا" إلى أن "موتانجى" جذبت اهتمام العديد من الشخصيات البارزة التى زارت حديقة الحيوان خلال الأعوام الماضية، وأضافت أن الزرافة نفقت بعدما تركت وراءها إرثاً رائعاً.
جدير بالذكر أن متوسط عمر الزرافات يبلغ نحو 25 عاما، لكنه يزيد قليلاً بالنسبة للحيوانات المحفوظة فى المحميات والحدائق.
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