بتكلفة منخفضة.. مواصفات هاتف سامسونج الجديد

جدة - نرمين السيد - ويحتوى هاتف "Galaxy A03 Core" على شاشة ذات دقة عالية من نوع "PLS TFT LCD" وتأتى بقياس 6.5 بوصة، وتبلغ دقتها 720 × 1600 بيكسل، وتأتى الشاشة بتصميم Infinity-V. ويضم الهاتف إعدادات كاميرا احادية تضم مستشعر رئيسى بدقة 8 ميجابيكسل مع تقريب رقمى يصل إلى 4x وفتحة عدسة f / 2.0، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل للتصوير السيلفى، وفقا لموقع "gizchina". ويعمل هاتف سامسونج منخفض التكلفة Galaxy A03 Core، بواسطة معالج ثمانى النواة من نوع Unisoc SC9863A، وكما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 إصدار Go، ويتمتع الهاتف بتقنية الصوت المحيطى Dolby Atmos. ويتوفر بالهاتف "Galaxy A03 Core" بطارية ذات سعة 5000 ميللى أمبير، وذاكرة وصول عشوائى رام سعتها 2 جيجابايت، و32 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة القابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية. ويُطرح الهاتف فى السوق الهندى بـ 3 ألوان هو الأسود والأزرق والأحمر، بسعر يناسب الجميع وهو 106 دولار أى حوالى 1600 جنيه مصرى.

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