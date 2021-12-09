«اقنعنى وأقنعك»- السيدات أكثر استخداما للسوشيال ميديا أم الرجال؟

جدة - نرمين السيد - وطرحت أسماء يوسف فى "اقنعنى وأقنعك" تساؤلا عن "السيدات أكثر استخداما للسوشيال ميديا أم الرجال؟".
وأوضحت أن السيدات يشكلن الأغلبية حول استخدام السوشيال ميديا، ولكن دخولهن المتكرر أقل وخلال فترة زمنية أقصر ويتوجهن إلى مطالبهن مباشرة سواء تسوق أو طبخ، على عكس الرجال يقضون وقتا أطولا ويتابعون المسلسلات الأكشن والخيال العلمى.
ولفتت أن معظم الدراسات تشير إلى أن السيدات يقصدن مواقع المعلومات والسياحة والتسوق الإلكترونى ولكن تقوم بعمل العديد من المقارنات قبلها، بينما الرجال يهتمون بأخبار الرياضة والأخبار وخدمات الاستثمار والأحداث الراهنة، وأحيانا قليلة زيارة مواقع الاستشارة المالية والقانونية.
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