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جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" تفاصيل أحوال الطقس، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية الذى نشرته، مساء اليوم، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، ويتضمن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر.
ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية يتوقع الخبراء أن يكون طقس الجمعة على أنحاء الجمهورية على النحو التالى:
يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، طقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد نهارًا.
وأكدت الأرصاد ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسوحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار وشبورة كثيفة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 5 أيام قادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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