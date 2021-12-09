حطام القمر الصناعى القديم المستهدف الشهر الماضى لا يهدد الأنشطة الفضائية

جدة - نرمين السيد - وقال جيراسيموف فى إيجاز صحفى أمام الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين فى روسيا، اليوم الخميس: "لا تشكل الشظايا الناتجة عن حطام القمر الصناعي تهديدا للأنشطة الفضائية فى المدار الخارجى". وأضاف:"أن هذه الشظايا تتحرك فى الوقت الحاضر على طول مسارات خارج مستوى مدارات المحطات الفضائية وتخضع للمراقبة ويتم تضمينها فى القائمة الرئيسية لنظام التحكم فى الفضاء الروسى". يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخرا عن إجراء تجربة ناجحة بصاروخ لإصابة قمر صناعى روسى (سوفيتى) معطل فى الفضاء الخارجى. وقال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بهذا الشأن:" إن شظايا القمر الصناعى القديم، التى تشكلت أثناء اختبار النظام المضاد للأقمار الصناعية، لا تشكل أى تهديد للأنشطة الفضائية".

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