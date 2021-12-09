جدة - نرمين السيد - اكتشفت ليندا هوفمان البالغة من العمر 73 وهارييت كارتر التى تبلغ من العمر 76 عاما، أنهما شقيقتان بعد العثور على بعضهما البعض عبر موقع Ancestry.com ووجدتا أنهما متطابقان وراثيا بنسبة 100٪.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد التأكد من تطابقهما وراثيا.. شقيقتان تلتقيان لأول مرة بعد 73 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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