إيطاليا تفرض غرامة تزيد عن مليار يورو على أمازون

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن هيئة تنظيم المنافسة فى إيطاليا فرضت هذه الغرامة بسبب "إساءة استخدام مركز مهيمن عبر التمييز ضد باعة لم يستخدموا خدمات أمازون اللوجستية".

وقالت الهيئة الإيطالية فى بيان اليوم، إن شركة أمازون أضرت بمشغلين منافسين لها فى الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية.

وفى المقابل، أعربت شركة أمازون عن "اعتراضها الشديد" على هذه العقوبة، مشيرة إلى أنها ستقدم استئنافا ضدها.