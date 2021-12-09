شركة ميتا تتخذ خطوة جديدة تجاه مشروع الفضاء الافتراضى ميتافيرس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت ميتا، فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الخميس، إتاحة تطبيق الواقع الافتراضى "Horizon Worlds" متاحا للجميع من فوق 18 عاما فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
ولن يحتاج المستخدمين بعد الآن إلى دعوات للانضمام إلى "Horizon Worlds" كما فى السابق.
ويعتبر إطلاق "Horizon Worlds" على نطاق أوسع خطوة مهمة لمنصة فيسبوك، التى غيرت اسمه رسميا إلى ميتا فى أكتوبر، واستندت الشركة إلى مصطلح الخيال العلمى "metaverse"، لوصف رؤيتها للعمل واللعب فى عالم افتراضى.
والميتافيرس هو عبارة عن فضاء عبر الإنترنت لعوالم تجريبية ثلاثية الأبعاد مترابطة، باعتباره الحدود الجديدة حيث يمكن للأشخاص التواصل والعمل والتسوق، مثلما هو الحال فى العالم الحقيقى.
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