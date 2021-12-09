بعد تصدرهم الترند.. صور عقد قران كاترينا وفيكى

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جدة - نرمين السيد - وعُقد قران الممثلة كاترينا كيف، والممثل فيكى كوشال، مساء اليوم، على الرغم من تكتم الثنائى عن على الأمر، وإخفائهم أمر علاقتهم، فضلًا عن قيامهم بالخطبة فى عيد الديوالى الماضى بشهر نوفمبر بسرية تامة.
لكن المصادر المقربة من فيكى كوشال وكاترينا كيف، وتتبع الكاميرات لتحركات كاترينا، أكدت صحة الشائعات التى أفادت بأن زواجهم سوف يكون فى التاسع من ديسمبر.
وبعد انتظار طويل، أخيرًا شارك العروسين كاترينا كايف وفيكى كوشال، صورًا من حفل زفافهما الملكى، على الرغم من منعهم اصطحاب الموبيلات من المدعويين، لعدم التقاط أى صور للثنائى دون علمهم، بجانب بيع حقوق الصور الحصرية للزفاف لمجلة عالمية.
وأسقط الثنائى صورًا سحرية أثناء قيامهما بطقوس الزواج المنعقد فى منتجع «Six Senses Fort Barwara»، بولاية راجهستان اليوم.
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