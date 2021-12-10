عملية إنقاذ لكلب سقط فى بحيرة متجمدة بإسبانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديو يظهر رجلا شرطة فى بحيرة متجمدة وهما ينقذان الكلب الذى وقع بعد تصدع الجليد. ويبدو فى الفيديو أحد رجال الشرطة وهو يحطم الجليد بعصا ليتمكن من الوصول للكلب. وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية والتى نشرت الفيديو، فإن الحادثة وقعت فى بحيرة بمقاطعة ويسكا فى إسبانيا. وكان الشرطيان يقومان بدورية قرب البحيرة عندما سمعا صوت الكلب وهو يتحرك ببطء محاصرا بالجليد.

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