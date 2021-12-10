فتاة سقارة.. سلمى الشيمى فى جلسة تصوير جديدة (صور) 

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشيمى، الشهيرة بصاحبة فوتوسيشن سقارة، أن جلسة التصوير جاءت احتفالا بعيد ميلادها، وعلقت على الصور قائلة: "قررتوا امبارح تحتفلوا بعيد ميلادى وأنا ممنعتش احتفلت معاكوا.. لسا باقى من الوقت 4 أيام.. حقيقى أنا بحبكم"، ونالت الصور استحسان عدد كبير من متابعيها.

وظهرت سلمى، فى الصور وهى ترتدى فستانا باللون البنى لامع مع تسريحة شعر انسيابية ووضع مكياج يناسب إطلالتها، من أمام أحد النوافذ الزجاجية العملاقة.

وعرفت سلمى الشيمى، بالفتاة صاحبة فوتوسيشن سقارة، بعد ارتدائها ملابس مثيرة ذات طابع فرعونى خلال جلسة تصوير فى منطقة سقارة الأثرية.

وتعرضت الشيمى بسبب هذه الصور لهجوم كبير، وهو ما جعلها ترد على تلك الانتقادات قائلة: "أنا متعودتش أبص ورايا، فيه فرق إنك تهاجمنى وإنك تغلط فيا، وأنت لا تعرف تعليمى ولا تربيتى، ولا تعرف أنا بصرف على إيه".

وتابعت: "فيه ناس لما هاجمتنى كانت سبب إنى اتحبس انتوا اللى ولعتوا الدنيا.. أنا دفعت فلوس أكتر من حق التصريح بتاع التصوير، ومخدتش ورقة ودى كانت غلطة".

وكشفت: "الفترة الجاية هيبقى فى سيشنات كتير بس بعيدة عن الفراعنة خالص، لأن جسمى حلو ومش تخينة".