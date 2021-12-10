أشكال وألوان.. عدسة «دوت الخليج» داخل سوق عصافير السيدة عائشة (صور)

جدة - نرمين السيد - ويشهد سوق عصافير السيدة عائشة اقبالا متزايدا من قبل المواطنين كل يوم جمعة، ويتوافد عليه أسبوعيا عدد كبير من كافة المستويات الاجتماعية، قادمين من مختلف المحافظات.

ورصدت عدسة "دوت الخليج" بدء توافد المواطنين على السوق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من مختلف الفئات الاجتماعية والأعمار المختلفة.

وتتراوح أسعار عصافير الزينة داخل السوق ما بين 60 جنيها إلى 2000 جنيه، وفقا للنوع والحجم والمنشأ، حيث يصل سعر العصفور الحبشى الأسود من 250 جنيها، واللاتينى من 400 إلى 500 جنيه، وعصفور إيزابيل من 200 لـ250 جنيها.

ولم يقتصر سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، على العصافير وطيور الزينة، بل يذهب إليه هواة بيع وشراء الحيوانات مثل الكلاب والقطط المختلفة بكافة أشكالهم وأنواعهم، بالإضافة إلى الزواحف والثعابين والسحالى.

ويعد سوق السيدة عائشة من أكثر المناطق الرائجة فى حركة بيع وشراء الطيور والحيوانات، ويتميز السوق بأسعاره البسيطة فى متناول يد الجميع.

سوق عصافير السيدة عائشة، يشهد أيضا حركة رواج فى بيع وشراء أسماك الزينة، كما يشهد بيع وشراء أغرب أنواع الحيوانات والزواحف بجانب العصافير والحمام والكتاكيت الأسترالى التى تصل سعرها إلى 150 جنيها للواحد.