الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة لاستكشاف الفضاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن الأقمار الصناعية "شيجيان- 05 6" المحملة على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-4 بى" دخلت المدار المخطط بالنجاح، موضحة أنها ستستخدم فى استكشاف الفضاء واختبار التكنولوجيا الجديدة.

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