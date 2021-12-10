بالأحمر.. مريم أوزرلى فى إطلالة جديدة (صور) 

جدة - نرمين السيد - وتألقت أوزرلى، بعدة إطلالات مميزة لصالح إحدى دور الأزياء الشهيرة ترويجا لتصاميم ربيع وصيف 2022.

وخطفت النجمة التركية، الأنظار إليها بفستان باللون الأحمر المثير طويل وبدون أكمام بذيل طويل للغاية.

كما ظهرت فى إطلالة أخرى لنفس دار الأزياء بفستان من قطعتين قصير وبذيل طويل، يجمع بين اللونين الأحمر الفاتح والغامق.

ونالت إطلالات أوزرلى استحسان عدد كبير من جمهورها، والذين أشادوا بجمالها، مطالبين بسرعة عودتها للشاشة مرة أخرى فى أعمال درامية مميزة.

وكانت أوزرلى، قد أعلنت تعاقدها على بطولة مسلسل جديد من المقرر أن يصور العام المقبل.

وأوضحت فى تصريحات سابقة لها أنها من المقرر البدء فى تصوير المسلسل فى شهر مارس، ولكنها لم تكشف بعد طبيعة دورها فى المسلسل.

وخطفت أوزرلى، الأنظار إليها فى العالم العربي بعد النجاح الكبير الذى حققته فى مسلسل "حريم السلطان"، والتى جسدت فيه دور "السلطانة هيام" زوجة السلطان سليمان القانونى.