دولة تمنع شبابها من التدخين نهائيا..  فما السبب؟ 

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الصحة النيوزيلندية عائشة فيرال، إن دولتها تعتزم طرح قانون مطلع العام المقبل يهدف إلى منع الشباب والأطفال الذين ولدوا بعد عام 2008، من التدخين نهائيا، ولن يسمح لهم بشراء أى سيجارة طيلة حياتهم.

وأوضحت أن الحكومة النيوزيلندية تجرى حاليا مشاورات، قبل تقديم مشروع القانون أمام البرلمان فى يونيو 2022، على أن يصدق على التشريع أواخر العام المقبل.

الحملة التى أعلنتها وزيرة الصحة النيوزيلندية لاقت ترحيبا واسعا لدى قاعدة كبيرة من المواطنين، ولجأت سلطات نيوزيلندا إلى هذه الخطوة لأن السياسات الأخرى التى تسعى إلى مكافحة التدخين تستغرق وقتا طويلا فى حين تؤدى إلى نتائج محدودة للغاية.

وكشف تقرير نقلته "سكاى نيوز" عن عدة صحف عالمية أن مع بداية عام 2027، لن يكون أى شخص أقل من 14 عاما قادرا على شراء أى سيجارة طيلة حياته.

كما يجرى حاليا التفكير فى خفض عدد المحلات والمتاجر التى يرخص لها ببيع منتجات التبغ، فضلا عن خفض مستويات النيكوتين فى كافة المنتجات، حيث تصل نسبة المدخنين فى الوقت الحالى إلى 11.6 فى المئة من النيوزيلنديين الذين تزيد أعمارهم على الـ15 عاما.