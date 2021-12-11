عضة فأر السبب.. دولة تكشف سببا غريبا فى مصدر فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وتجد السلطات الصحية صعوبة فى معرفة كيفية إصابة الموظفة فى معهد "أكاديميا سينيكا" للأبحاث فى تايوان بالفيروس الشهر الفائت.

وأتاح إغلاق تايوان حدودها وتطبيقها قواعد حجر صحى صارمة جعل الإصابات المحلية قليلة جداً، ونجحت فى احتواء موجة وبائية انتقلت إليها بواسطة طيارى شركات الخطوط الجوية فى الربيع الفائت.

وأكدت السلطات الصحية أن مساعِدَة المختبر التى بيّنت الفحوص أنها مصابة بالفيروس سبق أن تعرضت للعض مرتين من فئران تحمل العدوى.

لكن هذه الجهات أشارت مع ذلك إلى أن التحقيق مستمر لتحديد ما إذا كانت العضات هى سبب إصابة الموظفة أو إذا كان من المحتمل أن يكون فى المختبر مصدر آخر للعدوى.

وقال وزير الصحة تشين شيه تشونغ للصحافة "نعتقد أن احتمال الإصابة فى مكان العمل أعلى لأن لا إصابات مثبتة بين السكان".

ولم تسافر المرأة المصابة فى الآونة الأخيرة، وتلقت جرعتين من لقاح "موديرنا". أما مختبر "أكاديميا سينيكا" فمصنف فى ثانى أعلى مستوى للسلامة الحيوية.

ووضع أكثر من 100 شخص تواصلت معهم موظفة المختبر فى الحجر الصحي.

وسجلت الجزيرة منذ بدء الجائحة 14500 إصابة محلية كان آخرها فى الخامس من نوفمبر، فى حين بلغت عدد الوفيات 848 معظمها ضمن الموجة الأخيرة فى الربيع.