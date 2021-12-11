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مذنب ليونارد يقترب من الأرض فى 12 ديسمبر

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فهمى غالى 2021-12-10 20:27 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - يمر المذنب C / 2021 A1 "ليونارد" بالقرب من الأرض يوم 12 ديسمبر، وسيكون على بعد حوالى 34 مليون كيلو مترا ثم بعد ستة أيام - فى 18 ديسمبر - سيكون قريبا بشكل استثنائى من كوكب الزهرة وعلى مسافة 4.2 مليون كيلو متر منه.

وبحسب ما ذكره المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية - مرصد حلوان، سيدور المذنب فى مداره حول الشمس 254،412 كم / ساعة أو 70.67 كم / ثانية بالنسبة إلى الأرض، ويصل إلى أقرب مسافة منها "الحضيض"، فى 3 يناير 2022، على مسافة حوالى 90 مليون كيلو مترا.

وكشفت الحسابات المدارية أن المذنب، أمضى الـ35000 سنة الماضية فى طريقه نحو الشمس بعد أن وصل إلى الأوج  "أبعد مسافة له من الشمس"، على مسافة تبلغ حوالى 3500 وحدة فلكية "أى 3500 ضعف المسافة بين الأرض والشمس"، ويعنى ذلك أن هذا المذنب يستغرق عشرات الآلاف من السنين لإكمال مداره حول الشمس، أى أن المذنب ليونارد قد يكون واحدًا من تلك الأجسام السماوية التى لا ترى إلا مرة واحدة بالعمر.

ويظهر الآن المذنب بشكل لامع بحيث يمكن مشاهدته باستخدام المنظار ويزداد لمعان المذنب خلال الأيام القليلة القادمة ليصبح مرئى بالعين المجردة "من الأماكن الشديدة الظلمة".

واكتشف المذنب فى 3 يناير 2021 الفلكى جيرج  ليونارد من مرصد "ماونت ليمون" فى ولاية أريزونا الأمريكية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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