مذنب ليونارد يقترب من الأرض فى 12 ديسمبر

وبحسب ما ذكره المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية - مرصد حلوان، سيدور المذنب فى مداره حول الشمس 254،412 كم / ساعة أو 70.67 كم / ثانية بالنسبة إلى الأرض، ويصل إلى أقرب مسافة منها "الحضيض"، فى 3 يناير 2022، على مسافة حوالى 90 مليون كيلو مترا.
وكشفت الحسابات المدارية أن المذنب، أمضى الـ35000 سنة الماضية فى طريقه نحو الشمس بعد أن وصل إلى الأوج "أبعد مسافة له من الشمس"، على مسافة تبلغ حوالى 3500 وحدة فلكية "أى 3500 ضعف المسافة بين الأرض والشمس"، ويعنى ذلك أن هذا المذنب يستغرق عشرات الآلاف من السنين لإكمال مداره حول الشمس، أى أن المذنب ليونارد قد يكون واحدًا من تلك الأجسام السماوية التى لا ترى إلا مرة واحدة بالعمر.
ويظهر الآن المذنب بشكل لامع بحيث يمكن مشاهدته باستخدام المنظار ويزداد لمعان المذنب خلال الأيام القليلة القادمة ليصبح مرئى بالعين المجردة "من الأماكن الشديدة الظلمة".
واكتشف المذنب فى 3 يناير 2021 الفلكى جيرج ليونارد من مرصد "ماونت ليمون" فى ولاية أريزونا الأمريكية.
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