جدة - نرمين السيد - ويتميز هاتف موتورولا Edge S30، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 144 هرتزا، أو معدل تحديث منخفض 48 هرتزا اعتمادا على المحتوى المعروض على الشاشة.
وذكر موقع "gsmarena" التقنى، أن الهاتف الجديد لشركة موتورولا يحتوى قسم الكاميرا به على إعدادات خلفية مميزة، تضم مستشعر رئيسى بدقة 108 ميجابكسل، متصل بمستشعر فائق السرعة بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.
ويحظى هاتف موتورولا Edge S30، ببطارية قوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MYUI 2.0 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.
وسيتم تشغيل هاتف موتورولا Edge S30، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888+، والذى يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موتورولا تعلن مواصفات هاتفها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.