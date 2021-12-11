موتورولا تعلن مواصفات هاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - ويتميز هاتف موتورولا Edge S30، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 144 هرتزا، أو معدل تحديث منخفض 48 هرتزا اعتمادا على المحتوى المعروض على الشاشة.

وذكر موقع "gsmarena" التقنى، أن الهاتف الجديد لشركة موتورولا يحتوى قسم الكاميرا به على إعدادات خلفية مميزة، تضم مستشعر رئيسى بدقة 108 ميجابكسل، متصل بمستشعر فائق السرعة بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ويحظى هاتف موتورولا Edge S30، ببطارية قوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MYUI 2.0 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وسيتم تشغيل هاتف موتورولا Edge S30، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888+، والذى يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.