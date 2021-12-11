أمريكية تنتحر فى نهر نياجارا بسيارتها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أثبتت التحقيقات الأولية أن دخول المرأة إلى النهر كان معتمدا بهدف الانتحار.

وقال كريستوفر رولا نقيب شرطة ولاية نيويورك بارك، إن السيارة استقرت على بعد 40 مترا فقط من شلالات نياجارا الشاهقة.

وقد تم إنزال غواص من مروحية لمحاولة إنقاذ المرأة، إلا أن العملية التى جرى تصويرها من قبل خفر السواحل لم تنجح فى النهاية.

وحتى اللحظة، توجد السيارة على حافة الشلال، بحسب مكتب التحقيق الفيدرالى فى الولايات المتحدة الأمريكية.