اصطياد سمكة قرش غريبة بمعدات بسيطة فى روسيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبحسب سبوتنيك، تم اصطياد السمكة بمعدات بسيطة، قبالة سواحل سوتشى، حيث يوجد هذا النوع بشكل كبير فى البحر الأسود.
وتعتبر سمكة "كاتران" صغيرة نسبيًا وغير خطيرة على الإنسان، ويمكن أن يصل طولها إلى 180 سم ووزنها إلى 15 كيلوغرامًا، ولكن فى أغلب الأحيان لا يتجاوز طولها المتر.
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