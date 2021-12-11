يوم الجبال العالمى.. أماكن سياحة جبلية عليك زيارتها فى المحروسة (صور)

جدة - نرمين السيد - تمتلك المحروسة، عددًا قد لا يكون متوفرًا فى دول كبرى أخرى، من أماكن السياحة الجبلية، والتى نظرا لأهميتها خصص العالم يوما للاحتفال بها وتسليط الضوء عليها، وتالذى يوافق الـ 12 من ديسمبر لكل عام.

رأس شيطان فى نويبيع

يعتبر أحد أهم الأماكن السياحية فى مصر، إذ يضم مخيمات بسيطة على الطريقة البدوية، وأماكن للغطس، ما يمنح زائرها حالة من الاسترخاء، والتعافى من ضغوط الحياة السلبية.

أبرز الأنشطة التى يفضلها زوار المكان "تتسلق التلال الصخرية"، مع القيام بجولة بحرية والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية الصلبة والأخطبوط وأسماك البافر وأسماك الجروبر القمرية وشقائق النعمان بمختلف أشكالها وألوانها.

جبل سانت كاترين

أيضا فى مقدمة الأماكن السياحية الجبلية فى مصر يأتى جبل "سانت كاترين"، والذى يعتبر من الجبال الشاقة ويعتبر الصعود لقمته مهمة صعبة، ليس من السهل تحقيقها.

وفى الواقع لا يمكن تسلق الجبل بدون وجود مرشد؛ نظرا لصعوبته، فيما اهتمت الدولة المصرية بتطويره فى الآونة الأخيرة، والمنطقة المحيطة به، نظرا لقدسية المكان، لذا اجعله على رأس أجندتك السياحية.

جبل سربال

يعتبر هذا الجبل، واحدًا من أهم الأماكن السياحية الجبلية، فى سيناء، ويفضل زواره التسلق عليه فى مغامرة صعبة للغاية إلا أنها ممتعة.

صعوبة التسلق تكمن فى كون الجبل مرتفعاً بشكل كبير عن سطح الأرض، ومسار الصعود إلى قمته طويل جداً، فيما تمتد أعلى الجبال حمامات السباحة، ومساحات خضراء، كما وتبدو الانجرافات المتتابعة، والمتراصة بجانب واحد جميلة بشكل مذهل.

فور وصولك لقمة الجبل، يمكنك أن تتمتع بمشهد غير مسبوق لخليج السويس، ووادى فيران.

إلى ذلك، فأماكن السياحة الجبلية فى مصر، كثيرة، منها: جبال صحراء صحارى بسيوة، وجبل المدورة فى الفيوم، وجبل موسى فى شبه جزيرة سيناء، وقد أخذت الدولة على عاتقها خلال السنوات الماضية تأهيل هذه الأماكن للسياح والزوار، بما يضفى عليها حالة من البهجة، تجعل روادها يقصدون المكان مرات ومرات.