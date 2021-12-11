المذنب ليونارد يقترب.. رؤيته مرة واحدة فى العمر بهذا التوقيت

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مرور المذنب C / 2021 A1 (ليونارد) غدا على بعد حوالى 34 مليون كيلومتر من الأرض، ثم بعد 6 أيام سيكون المذنب قريب بشكل استثنائى من كوكب الزهرة وعلى مسافة 4.2 مليون كيلومتر منه.





وقال القاضى - فى بيان اليوم - إن المذنب "ليونارد" هو ألمع مذنب فى عام 2021، ويظهر حاليا بشكل لامع بحيث يمكن مشاهدته باستخدام المنظار و يزداد لمعان المذنب خلال الأيام القليلة القادمة ليصبح مرئيا بالعين المجردة من الأماكن الشديدة الظلمة.

وأضاف أنه اكتشف المذنب فى 3 يناير 2021 الفلكى جيرج ليونارد من مرصد "ماونت ليمون" فى ولاية أريزونا الأمريكية.

وأوضح أن المذنب سيدور فى مداره حول الشمس بسرعة حوالى 254.412 كم / ساعة أو 70.67 كم / ثانية بالنسبة إلى الأرض، ويصل إلى أقرب مسافة منها " الحضيض "فى 3 يناير 2022، على مسافة حوالى 90 مليون كيلومتر، وعادة ما تكون المذنبات أكثر سطوعًا حول الحضيض.

وأكد أن الحسابات المدارية حددت أن المذنب قد أمضى الـ 35000 سنة الماضية فى طريقه نحو الشمس بعد أن وصل إلى الأوج "أبعد مسافة له من الشمس" على مسافة تبلغ حوالى 3500 وحدة فلكية "أى 3500 ضعف المسافة بين الأرض والشمس"، ويعنى ذلك أن هذا المذنب يستغرق عشرات الآلاف من السنين لإكمال مداره حول الشمس، أى أن المذنب ليونارد قد يكون واحدًا من تلك الأجسام السماوية التى لاترى إلا مرة واحدة بالعمر.