هل تساعد الكوارع والحمام فى زيادة القدرة الجنسية؟ .. الإجابة صادمة

جدة - نرمين السيد - الدكتورة هبة قطب استشارى الطب الجنسى والعلاقات الأسرية، أشارت فى لقاء تلفزيونى إلى أن وجبة الكوارع ليست مفيدة للرجل كما يعتقد البعض، وبالعكس فإنها تضر، لأنها بعد عملية الهضم تسبب لزوجة فى الدم، ما يؤدى إلى تقليل انسيابية وتدفق الدم.

وتابعت أن تناول الحمام ليس مفيدا أيضا فى تعزيز القدرة الجنسية، لأنه بالرغم من صغر حجمه إلا إنه من الطيور المليئة بالدهون، بالإضافة إلى أن لحمه الدسم.

وذكرت "قطب" أن الجمبرى له شروط حتى يصبح مفيد وصحى جنسيا، وهو لابد قبل تناوله من إزالة ظهر الجمبرى وذلك لأنه ملىء بالكوليسترول.

وحددت الدكتورة هبة قطب مجموعة من الأطعمة المفيدة للصحة الجنسية، وهى: "نبات الجعضيض - الأفوكادو - التفاح بقشره - البرقوق - الكريز - العنب الأحمر - الفلفل الأحمر - البصل - الأسماك المشوية - البروكلى - السبانخ - الجرجير - النعناع - نبات الرجلة.