«سى إن إن» تبرز مدينة فرعونية كأحد أكبر اكتشافات العالم فى 2021.. ما هى؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الشبكة الأمريكية إن العام الجارى شهد اكتشافات نادرة فى أماكن غير متوقعة، تتراوح بين حفريات أثرية تصنع التاريخ وتلقى الضوء على ماضى البشرية وبين مخزون من العملات الذهبية تزيد قيمتها عن 300 ألف دولار فى جدران أحد المنازل، وبين طبق نادر قيمته 1.7 مليون دولار مخبأ فى أحد الأدراج.

وأوضحت الشبكة، أن من أكبر اكتشافات عام 2021، كان العثور على مدينة كاملة يعود تاريخها إلى 3000 عام فى مصر.

وتساءلت الشبكة "ما هو أكبر اكتشاف فى العام؟.. لتجيب بأنه تم اكتشاف مدينة بأكملها يبلغ عمرها 3000 عام - وهى الأكبر المكتشفة فى مصر - من تحت الرمال.

وبدأ علماء الآثار أعمال التنقيب عن "صعود آتون" التى تم اكتشافها فى الضفة الغربية للأقصر، فى خريف عام 2020.

وقالت بيتسى بريان، أستاذة علم المصريات بجامعة جونز هوبكنز، فى بيان: "اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو ثانى أهم اكتشاف أثرى منذ مقبرة توت عنخ آمون".

وفى أبريل، اكتشف علماء الآثار جزءا كبيرا من النصف الجنوبى من المدينة، ووجدوا منازل سليمة بجدران يصل ارتفاعها إلى 10 أقدام (3 أمتار) ومخبز كبير وموقع دفن يحتوى على هيكل عظمى. وامتلأت الغرف فى المنازل بالأوانى الفخارية وأدوات الغزل والنسيج وصناعة الزجاج، وما زالت المجوهرات موجودة "تركها السكان القدامى كما لو كانت بالأمس"، بحسب البيان.

وبدأ العمل فى هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزى الخاص بالملك توت عنخ آمون. ويعد الاكتشاف هو أكبر مدينة على الإطلاق فى مصر والتى أسسها أحد أعظم حكام مصر وهو الملك "أمنحتب الثالث".

كما سلطت شبكة سى إن إن الأمريكية، على إعلان علماء الآثار عن اعتقادهم أنهم عثروا على أحد "معابد الشمس" المفقودة فى مصر، ويرجع تاريخه إلى منتصف القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد، تحت معبد آخر القائمة.

ومن بين الاكتشافات الرائعة لعام 2021، رسم لخنزير فى جزيرة إندونيسية يعتقد أنه أقدم صورة لحيوان، حيث يعود تاريخه إلى 45500 سنة على الأقل، وفقا لعلماء الآثار.

كما تصدر قناع ذهبى خفيف الوزن عثر عليه فى الصين القائمة، حيث كان واحدا من 500 قطعة أثرية تم التنقيب عنها مؤخرا، بعد أن قام مزارع محلى بتحديد موقعه عن طريق الخطأ. ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية شينخوا، من المحتمل أن يكون القناع جزءا من رأس برونزى أكبر صنع خلال أواخر عهد أسرة شانج، التى انتهى حكمها فى عام 1046 قبل الميلاد.

ومن بين الاكتشافات الأخرى قطع من العاج وتماثيل برونزية وسكين من الحجر الكريم.