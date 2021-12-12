الفساتين الجلد فى الشتاء (صور)

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جدة - نرمين السيد - وتلجأ الكثير من الفتيات إلى ارتداء الفستان الجلد سواء كان طويلا أو قصيرا، حيث يمنح مرتديته طابعا جريئا وجذابا خلال إطلالات الشتاء.
وأشار تقرير جاء بموقع "Elle" المخصص للموضة والجمال، إلى أن بعض موديلات الفستان الجلدي تأتي بقصة القميص، حيث تشتمل على ياقة وصف أزرار، فى حين تخطف موديلات أخرى الأنظار إليها من خلال بعض التفاصيل الجذابة كالأكمام المنفوخة.
ولأجل الشعور بالدفء فى الشتاء يمكن ارتداء الفساتين الجلد مع المعاطف وتنسقها مع حذاء أو بوت ذات كعب عالى، وتتناسب تلك الإطلالة فى الخروجات أو المناسبات.
كما أن اللون الأحمر والأصفر والأخضر من الألوان المناسبة لموضة الشتاء، ومن المهم اختيار الملابس التى تساعد على التدفئة وتناسب ذوقك.
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