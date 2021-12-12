وزنها 250 كجم.. ألمانيا تبدأ تفكيك قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية

وفى إعلان مشترك صادر عن الشرطة وفرقة الإطفاء والسلطات المحلية، طالبت الحكومة الألمانية المواطنين المقيمين بمحيط القنبلة المكتشفة، وفى حدود دائرة نصف قطرها 500 متر من الموقع، مغادرة منازلهم، وكذلك المنطقة التى جرى تطويقها بحلول الساعة السادسة صباحًا بتوقيت ألمانيا.
وشدد الاعلان على أن أى شخص سيبقى داخل منطقة الحظر من المحتمل أن يعرض حياته للخطر.
وأشارت الشرطة الألمانية إلى أنه سيجرى تفكيك القنبلة فى موقع اكتشافها، مضيفة أنه إذا نجحت العملية سيتمكن السكان من العودة إلى منازلهم، حيث نوه الإعلان إلى صعوبة تقدير المدة التى ستستغرقها العملية بالكامل.
ولم تعلن السلطات الألمانية عن مأوى محدد بديلاً لسكان المنطقة، حيث طالبتهم بالإقامة مع أحد الأصدقاء أو الأقارب طوال الليل، فيما قالت السلطات المحلية إنها "ستوفر أيضاً أماكن إقامة بديلة".
ومن المتوقع أن تفرض السلطات المحلية قيودًا على حركة المرور فى جميع أنحاء المنطقة، إضافة إلى تعليق خدمات مترو الأنفاق والترام أثناء تفكيك القنبلة.
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