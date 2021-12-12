تسريبات تكشف أول تصميم لكاميرا الهاتف الشبابى «Xiaomi 12 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويتمكن هاتف "Xiaomi 12 Pro" من منافسة هواتف سامسونج الرائدة، والذى من المتوقع عنه تحقيق نسبة كبيرة من المبيعات.

ويأتى الهاتف بتصميم يناسب فئة الشباب، حيث سيقدم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية مقترنة بفلاش LED مع مستشعر إضافى قد يكون LiSAR أو ميكروفون.

ويزود الهاتف شاشة فائقة الجودة من نوع AMOLED، ونوتش في أعلى الشاشة هو الأصغر على الإطلاق للكاميرا الأمامية، وفقا لموقع GSMArena.

ويتميز بتصميمه الأنيق بالإضافة إلى بطاريته التى تصل سعتها إلى 4500 ميللى أمبير فى الساعة، ويتم شحنها بقوة شحن سلكى تبلغ 120 وات، و50 وات للشحن اللاسلكى.

ويقترن هاتف شاومى الجديد بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام، و وتخزين داخلى سعة 512 جيجابايت.