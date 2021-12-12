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جدة - نرمين السيد - ويتمكن هاتف "Xiaomi 12 Pro" من منافسة هواتف سامسونج الرائدة، والذى من المتوقع عنه تحقيق نسبة كبيرة من المبيعات.
ويأتى الهاتف بتصميم يناسب فئة الشباب، حيث سيقدم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية مقترنة بفلاش LED مع مستشعر إضافى قد يكون LiSAR أو ميكروفون.
ويزود الهاتف شاشة فائقة الجودة من نوع AMOLED، ونوتش في أعلى الشاشة هو الأصغر على الإطلاق للكاميرا الأمامية، وفقا لموقع GSMArena.
ويتميز بتصميمه الأنيق بالإضافة إلى بطاريته التى تصل سعتها إلى 4500 ميللى أمبير فى الساعة، ويتم شحنها بقوة شحن سلكى تبلغ 120 وات، و50 وات للشحن اللاسلكى.
ويقترن هاتف شاومى الجديد بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام، و وتخزين داخلى سعة 512 جيجابايت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسريبات تكشف أول تصميم لكاميرا الهاتف الشبابى «Xiaomi 12 Pro» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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