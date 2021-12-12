«حديقة النباتات».. مقصد سياحى عالمى على أرض أسوان

جدة - نرمين السيد - وتعتبر "حديقة النباتات" من أبرز المقاصد السياحية سواء للمصريين أو الأجانب والتى تضاهى أعظم حدائق أوروبا، وذلك لأن بها حوالى 720 نوعا من النباتات النادرة.

وخلال زيارة السيد القصير، وزير الزراعة، للحديقة النباتية فى أسوان، أمس، فى إطار جولته التفقدية لزيارة مشروعات تنمية جنوب مصر، شدد على ضرورة الاهتمام بمنظومة تطوير وتجميل الحديقة الأثرية العريقة.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بنظافة الحديقة بالتعاون مع محافظة أسوان، وتطوير نظم الرى وتحويلها إلى أساليب الرى الحديثة ترشيدًا لاستهلاك المياه وحفاظا على الوجهة الحضارية للحديقة.

كما كلف وزير الزراعة فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالى، التابع لهيئة التعمير، بإعداد الرسومات والتصميمات الهندسية والبدء الفورى فى التنفيذ والتكلفة التقديرية، مشددًا على ضرورة زيادة المساحات الخضراء حتى تكون بالمظهر اللائق للسائحين والزائرين ومتنفسا لأهالى أسوان.

ولفت إلى أهمية الحديقة كتراث حضارى لذا أشار إلى ضرورة الحفاظ على الأشجار النادرة وإكثارها من خلال التواصل مع معهد بحوث البساتين لأجل الحفاظ على تلك الأصول النباتية النادرة.

وطالب بتطوير المتنزهات ودورات المياه لتلائم الوجهة الحضارية للحديقة، كما التقى فى نهاية جولته بالعاملين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد وكلف مدير الحديقة بالمتابعة مع كافة الجهات، وعرض تقرير دورى بالنتيجة.